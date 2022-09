Tor des Gèants, svizzero Jonas Russi domina edizione 2022

Lo svizzero Jonas Russi ha vinto l'edizione 2022 del Tor des Géants, la massacrante gara di ultra-trail che si corre sulle Alte Vie della Valle d'Aosta (330 chilometri e 24.000 metri di dislivello positivo). Poco dopo le 8.30 è giunto sul traguardo di Courmayeur, chiudendo in 70 ore 31 minuti e 36 secondi, con un vantaggio di quasi sette ore sull'emiliano Simone Corsini. In terza posizione Andrea Macchi e quarto Andrea Mattiato. Tra le donne è in testa la britannica Sabrina Verjee che nella notte ha superato la spagnola Silvia Trigueros. Terza la britannica Sophie Grant.