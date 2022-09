Tajani, voto a Rini-Spelgatti per stare con chi governa

"Sono convinto che alla fine i valdostani sceglieranno loro", Emily Rini e Nicoletta Spelgatti, "perché è un voto utile. E' un voto per stare dalla parte di chi è al governo, di chi può incidere sulle decisioni". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo a un appuntamento della campagna elettorale del centrodestra unito all'hotel Hb di Aosta.

"Stando all'opposizione - ha aggiunto Tajani - non si incide sulle decisioni del governo. Rimane solo una scelta velleitaria, una difesa di alcuni principi ma poi senza incidere. Loro in parlamento avranno la forza di incidere sulle scelte del governo per tutelare sempre e comunque l'interesse della Valle d'Aosta".

Tajani ha esordito parlando in lingua francese: "Voglio parlare in francese a difesa dell'autonomia della Valle d'Aosta, è un diritto esprimersi in lingua francese per i cittadini di questa regione, e anche esprimersi in patois. Penso che le donne che sosteniamo sono due donne coraggiose, e entrambe avranno il coraggio di sostenere l'autonomia della Valle d'Aosta anche a Roma. Loro sono la garanzia per la Valle d'Aosta".

Il centrodestra è unito anche in Valle d'Aosta "per fare alcune battaglie", ha sottolineato Tajani. "L'autonomia innanzitutto, la difesa del turismo, il sostegno al turismo. C'è un problema che riguarda le infrastrutture, un tema che riguarda l'idroelettrico, un tema che riguarda l'agricoltura di montagna".