Scuola: Sovrintendenza Vda, problemi tecnici su supplenze

"In Valle d'Aosta, così come in diverse altre regioni italiane, si sono riscontrate alcune criticità dovute in parte al sistema informatico che, essendo nuovo, ha bisogno di essere perfezionato e, in parte, all'accoglimento dei reclami che ha comportato un'analisi più accurata delle segnalazioni pervenute". Lo dichiara la Sovrintendenza agli studi della Regione Valle d'Aosta in relazione all'imminente apertura dell'anno scolastico 2022/2023, prevista per lunedì prossimo 19 settembre, e alle problematiche emerse in queste ore relative al reclutamento degli insegnanti.

"Nella nostra regione, a titolo prudenziale, tenuto conto della complessità della procedura, per evitare contenziosi - prosegue - si è deciso di concedere alcuni giorni per eventuali reclami che hanno prolungato l'iter di assegnazione delle supplenze. Gli uffici sono al lavoro per cercare di risolvere gli inconvenienti emersi e completare l'assegnazione delle supplenze dalla Graduatoria regionale (Grs) entro mercoledì 21 settembre. Nel frattempo, i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno comunque ricorrere temporaneamente alle graduatorie di istituto dell'anno scolastico 2021/2022 o alle 'Messa a disposizione' per garantire il regolare avvio delle lezioni e l'erogazione del servizio scolastico".