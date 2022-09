Marguerettaz, dopo elezioni aprire tavolo su futuro Vda

"Passate le elezioni del 25 settembre si dovrà lavorare e dialogare per organizzare un tavolo inclusivo attorno al quale costruire un progetto serio, solido e duraturo che permetta di valorizzare tutte le sensibilità e le professionalità presenti nella nostra regione al fine di assicurare un futuro corretto e sostenibile alla nostra comunità". Lo scrive in una nota il capogruppo dell'Union valdotaine in regione, Aurelio Marguerettaz, per i 77 anni del 'mouvement'.

"Oggi tra le diverse anime autonomiste che siedono in Consiglio regionale vi sono diverse sensibilità e posizioni - prosegue - ma ci accomuna un'unica radice. I cittadini oggi sono sempre più distanti dalla politica, da più parti si paventa un'astensione alle elezioni del 25 settembre, alimentata dalla crescente sfiducia nella politica. La gente non si riconosce nei suoi rappresentanti istituzionali e questo fenomeno rischia di mettere in forte discussione la democrazia rappresentativa che è alle fondamenta della repubblica. Dobbiamo raccogliere la sfida".