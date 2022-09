Violenza sessuale a una festa, giovane arrestato

(ANSA) - AOSTA, 13 SET - Un giovane è stato arrestato domenica 11 settembre con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di circa 20 anni. I fatti sono avvenuti in occasione di una manifestazione in Alta Valle.

In una base a una prima ricostruzione, nella notte tra sabato e domenica, dopo aver bevuto alcolici, i due si sarebbero appartati. L'uomo si sarebbe poi fatto seguire in un altro luogo dove si sarebbe consumata la violenza. E' stata la stessa ragazza a rivolgersi ai carabinieri della Compagnia di Aosta, che conducono le indagini e hanno già sentito alcuni testimoni.

Mercoledì 14 settembre per il giovane, ora in carcere a Brissogne, è in calendario l'udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Aosta. (ANSA).