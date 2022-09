Università, festa delle Lauree in piazza ad Aosta

Sono 95 i laureati che venerdì 16 settembre parteciperanno alla Festa delle lauree dell'Università della Valle d'Aosta. L'evento è in programma alle 17 in piazza Chanoux ad Aosta. "L'Ateneo celebrerà i laureati che hanno conseguito il titolo di studio nel 2020 e nel 2021 - è spiegato in una nota - anni in cui la discussione delle tesi di laurea è stata svolta con modalità restrittive a causa dell'emergenza sanitaria".

I laureati accederanno alla piazza in corteo, preceduti dalla banda municipale, e, dopo i saluti istituzionali, saranno chiamati sul palco per una foto di rito. La cerimonia si concluderà con il "lancio dei tocchi", i tradizionali copricapi accademici.