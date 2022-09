'Diverse bici', a Gressan mobilità sostenibile e accessibilità

Coniugare una mobilità più sostenibile e la creazione di opportunità ed esperienze fruibili da tutti, sfide presenti anche nell'Agenda 2030: è questo l'obiettivo dell'evento 'Diverse bici', in programma sabato 24 settembre a Gressan.

L'iniziativa, all'insegna della mobilità e dell'accessibilità , vuole rappresentare anche un'opportunità di inclusione e condivisione di esperienze per tutte le persone, siano esse con disabilità oppure no, unite dalla stessa volontà di partecipare alla vita sociale della comunità. Durante la giornata saranno a disposizione diverse bici da provare, come handbike, tandem, vari tricicli e triride. Inoltre, durante l'iniziativa, saranno presenti istruttori Mtb della Valle d'Aosta per dare supporto e consigli ai partecipanti.

L'appuntamento è in programma dalle ore 10.30 fino alle ore 16.00 presso l'area sportiva del Comune di Gressan. Per partecipare è necessario prenotarsi online compilando il form sul sito hiips://eventi.cvaspa.it/diverse -bici.

L'evento è organizzato nell'ambito delle iniziative 2022 della Cva in collaborazione con l'amministrazione comunale di Gressan, l'Isiltep di Verrès e la Cooperativa sociale C'era l'Acca, ed è stato inserito nel programma della rassegna Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste dell'assessorato ai Beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione Valle d'Aosta.