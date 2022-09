Covid, morto ultracentenario in Valle d'Aosta

Un anziano di 102 anni, contagiato dal Covid-19, è morto nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Era ricoverato in una struttura sul territorio. Inoltre nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 41 nuovi casi positivi e ci sono state 53 guarigioni. Gli attuali contagiati sono 594, di cui sei ricoverati all'ospedale Parini (nessuno in terapia intensiva). I decessi da inizio pandemia salgono a 548 nella regione alpina. I dati sono stati diffusi dalla Regione Valle d'Aosta nel bollettino Covid redatto assieme all'Usl.