Viabilità, 13 milioni per manutenzione rete stradale Vda

La Giunta regionale ha approvato il Programma 2022-2029 di manutenzione straordinaria per la viabilità stradale regionale. Il finanziamento - si legge in una nota - prevede per la Valle d'Aosta un finanziamento di circa 13 milioni di euro (distribuito tra le annualità 2022 e 2029) da utilizzare per la rete stradale regionale, in particolare su ponti e gallerie che necessitano di manutenzioni straordinarie.

Le risorse stanziate sono così suddivise: 4,7 milioni sulla Sr 45 della Valle d'Ayas tra i comuni di Verrès e Challand St-Victor; 3,1 milioni per i lavori di prolungamento della galleria paramassi "Sisoret" sulla Sr 47 di Cogne; 2,7 milioni per i lavori di risanamento del ponte posto sulla Dora Baltea Sr 26 di Cerellaz ad Avise; 2,6 milioni per i lavori di risanamento del ponte sulla Sr 19 nel Comune di Pollein; 1,3 milioni per lavori sulla strada 46 della Valtournenche; e 1,3 milioni per interventi sulla Sr 33 del Col di Joux e la Sr 7 di Eresaz.

"L'attività ispettiva condotta sulle nostra rete stradale, che ha reso necessario alcune temporanee misure di limitazione del traffico, ha fatto emergere sempre più la necessità di intervenire su ponti e viadotti per consentire il transito in sicurezza di residenti e turisti nelle vallate laterali di tutto il territorio regionale" ha commentato l'assessore Carlo Marzi.