Ernesto Demarie commissario a Saint-Oyen

Acquisito il parere espresso dal Consiglio Valle, la Giunta regionale ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Oyen.

Successivamente, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha nominato - con proprio decreto - Ernesto Demarie quale Commissario dello stesso Comune. Con altro decreto, inoltre, il Presidente ha fissato per domenica 13 novembre 2022 la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco, del Vice Sindaco e 9 Consiglieri comunali di Saint-Oyen, in concomitanza con le elezioni già indette per il Comune di Valsavarenche (l'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 27 novembre).