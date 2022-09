Green pass a falsi positivi, medico interdetto per sei mesi

(ANSA) - AOSTA, 10 SET - Il gip del tribunale di Aosta ha disposto la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione medica per la durata di sei mesi nei confronti di Silvio Boggio, medico di assistenza primaria di 68 anni che, secondo la procura, avrebbe certificato false positività al Covid per poi far ottenere Green Pass rafforzati da guarigione.

L'ordinanza del giudice Giuseppe Colazingari arriva a seguito della richiesta del pm Luca Ceccanti, che coordina l'indagine della polizia.

Originario di Fiorano Canavese (Torino), Boggio ha esercitato sino ad oggi in diverse località della Valle del Lys. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti ci sono quattro episodi.

I fatti contestati risalgono ai primi mesi del 2022, quando il Green pass rafforzato (da vaccino o guarigione) era necessario per alcune categorie di lavoratori. Assistito dall'avvocato Marco Bich, nell'interrogatorio davanti al gip del luglio scorso il medico si era avvalso della facoltà di non rispondere.

La procura di Aosta contesta a Boggio - che è indagato insieme ad altre persone - i reati di falsità materiale e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Proprio venerdì 9 settembre l'Usl della Valle d'Aosta ha annunciato che da lunedì 12 un nuovo medico di assistenza primaria prenderà servizio a Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Pont-Saint-Martin. (ANSA).