Nuovo medico assistenza primaria in bassa valle

Da lunedì 12 settembre un nuovo medico di assistenza primaria prenderà servizio nel Distretto numero 4 della Valle d'Aosta, nelle località di Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Pont-Saint-Martin. Lo comunica l'Usl precisando che il medico riceverà a Gaby (consultorio familiare) il venerdì dalle 9 alle 11, a Gressoney-Saint-Jean (Sport Haus) il mercoledì dalle 10 alle 12, a Pont-Saint-Martin (Palais des Services) il lunedì dalle 10 alle 12 e il martedì/giovedì dalle 18 alle 20.

Inoltre l'azienda sanitaria ricorda che per il mese di settembre sono attivi gli ambulatori ad accesso diretto di Donnas, di Gressoney-Saint-Jean e della Val d'Ayas "al fine di dare supporto alla medicina di assistenza primaria e di garantire la continuità assistenziale ai residenti nelle località in cui si sono verificati trasferimenti e dimissioni da parte dei medici di famiglia; gli ambulatori ad accesso diretto sono operativi nei giorni feriali e non è prevista l'attività a domicilio".