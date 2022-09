Ferrovie: Corte conti, studio idrogeno ha copertura illegittima

"Non appare dotata di legittima copertura" la legge regionale 18/2021 (Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno) nella parte in cui prevede un "finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno". Lo scrive la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella 'Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2021 e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri'.

Secondo la Sezione "gli oneri previsti dalla legge, pari a 8.000 euro per il 2021 e 14.000 euro per l'anno 2022, iscritti come spese correnti, sono coperti per la loro totalità tramite finanziamento mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione come spese di investimento. Tale modalità di copertura non risulta compatibile con quanto disposto dall'articolo 21 comma secondo della l.r. n. 30/2009, secondo cui le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese correnti devono trovare copertura con l'iscrizione di entrate correnti ovvero con la riduzione di spese correnti".