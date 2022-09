Caro energia: Cva, dinamiche prezzi non gestibili da aziende

"Le dinamiche dei prezzi dell'energia elettrica non possono essere gestite a livello locale dalle singole aziende, trattandosi di fattispecie che anche l'Unione europea al momento non è riuscita ad affrontare in modo sostanziale. La Cva è consapevole delle gravi difficoltà che l'aumento dei prezzi, dovuto allo shock del gas, sta causando alle imprese e alle famiglie valdostane e, di concerto con il socio unico Finaosta Spa e con il Governo regionale, lavora da mesi per cercare soluzioni che possano in qualche modo mitigarne l'impatto sul territorio". E' quanto si legge in una nota diffuda daòla Compagnia valdostana delle acque (Cva) in merito al 'Caro energia'.

"In attesa di capire quali misure saranno previste dal Governo - prosegue la nota - la Cva sta valutando, con l'obiettivo di mitigare gli effetti dello shock energetico, la definizione delle politiche commerciali per il 2023 sempre rimanendo nell'alveo dei vincoli definiti dalla normativa di settore e dal regolatore. L'azienda ha attentamente valutato con il socio unico e il Governo regionale la normativa che ha imposto prelievi sugli extraprofitti, applicati indistintamente ad aziende Green e non, e peraltro contestati sul piano metodologico dalla società, al fine di comprendere le ricadute economiche di tali iniziative sulle casse regionali. Cva è un'azienda pubblica che opera sul mercato e che deve rispettare ed attenersi alla normativa in materia di concorrenza. Ciò nonostante, l'attenzione per il territorio è da sempre il caposaldo delle sue strategie economiche e di sviluppo".

"In questi mesi - conclude Cva - la società ha cercato di aiutare le famiglie e le imprese valdostane e in quest'ottica, proprio in queste ore, a titolo esemplificativo sta lavorando con le società di gestione degli impianti di risalita per immaginare soluzioni che potranno consentire loro di affrontare l'inverno in modo stabile".