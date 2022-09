Volontariato: Csv a candidati, necessità di risorse adeguate

"Dotare i Csv di risorse adeguate invertendo la tendenza al sottofinanziamento che si è registrata negli ultimi anni; completare il processo di attuazione del Codice del terzo settore senza cui molte esperienze di impegno civico rischiano di scomparire; semplificare le procedure per gli accordi di coprogrammazione e co-progettazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni del Terzo Settore così come il riconoscimento del ruolo formativo del volontariato e del servizio civile". Sono alcune delle richieste contenute in una lettera che Claudio Latino, presidente del Csv Valle d'Aosta, ha inviato ai candidati valdostani alle prossime elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

"La tenuta di una comunità - scrive - è direttamente collegata anche al grado attività e partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria e alla presenza di volontari impegnati nei contesti più difficili, a contatto con persone fragili e a rischio di esclusione. Perché il volontariato possa proseguire questo importante lavoro di coesione è necessario però che sia agevolato il ricambio generazionale dei volontari in primis e che sia ulteriormente rafforzata la parità di genere nel Terzo Settore".