Schiaffi e minacce di morte a compagna, arrestato

Un ventiquattrenne residente in Valle d'Aosta è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, con l'accusa di aver colpito la sua compagna con degli schiaffi e di averla minacciata di morte. Nella serata di mercoledì 7 settembre le volanti sono arrivate sul posto dopo essere state chiamate dai loro vicini di casa, allarmati dalle urla. All'arrivo degli agenti l'uomo non la stava più picchiando. Secondo quanto riferito dai vicini, non era la prima volta che si verificano episodi di grida e minacce di morte. Il pm di turno, Luca Ceccanti, chiederà la convalida dell'arresto.