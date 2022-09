Cogne, Ferragosto in villetta Montroz per Annamaria Franzoni

Annamaria Franzoni è tornata a Cogne quest'estate per trascorrere le vacanze di Ferragosto nella villetta di Montroz, a Cogne (Aosta), dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso il figlioletto Samuele. Per quel delitto la donna - che si è sempre professata innocente - è stata condannata a 16 anni e ha scontato la pena. La notizia è stata pubblicata dal settimanale 'Giallo', corredata da alcune fotografie. Annamaria Franzoni, 51 anni, era già tornata nel gennaio scorso nella villetta per alcuni giorni di vacanza.