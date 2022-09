Caro energia: aiuti a imprese e famiglie, Vda stanzia 12 mln

(ANSA) - AOSTA, 08 SET - La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato la delibera che, di fronte al 'caro energia', stanzia 12 milioni di euro di cui 8 milioni per le imprese valdostane e 4 milioni a supporto delle famiglie residenti nel territorio regionale con Isee non superiore a 20 mila euro. Il disegno di legge - recante le "Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese" - è stato assegnato alle commissioni competenti per poi essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale. (ANSA).