Camion in Dora a Pontey, chiesta archiviazione fascicolo

La procura di Aosta ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte di Pasqualino Stranges, di 46 anni, residente a Quart. Alla guida di un camion di una ditta esterna della Cogne Acciai Speciali e diretto alla discarica di Pontey, il 16 giugno scorso aveva sfondato il guardrail del ponte di collegamento con la statale 26, ribaltandosi sul greto della Dora Baltea.

In base ai controlli effettuati, il camion era caricato correttamente e non c'erano irregolarità tecniche. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo per una distrazione. Il fascicolo è affidato al pm Francesco Pizzato.