Religione, al via accorpamento parrocchie in Valle d'Aosta

Scatta nei prossimi mesi la riorganizzazione delle 93 parrocchie valdostane che saranno accorpate in 32 unità parrocchiali. Lo ha annunciato il vescovo di Aosta, Franco Lovignana, durante la presentazione degli orientamenti pastorali della diocesi per l'anno 2022-2023.

"Non bisogna aver paura della riorganizzazione - ha spiegato - anche se c'è qualcuno che è rimasto un po' sconcertato e preoccupato. Quello che vogliamo fare non è per mortificare qualcuno, non vogliamo spegnere delle realtà, anzi è il contrario: vogliamo unire le forze per vivere. Con 10-12 fedeli quali attività si possono fare in parrocchia? Allora bisogna mettere insieme le forze per rispondere ai compiti fondamentali della vita ecclesiale".

La proposta della Diocesi sarà esaminata in 'riunioni zonali' ad ottobre e successivamente ai consigli pastorali e alle comunità.

In seguito saranno attivate le unità parrocchiali. "Si cambia per assicurare la vitalità - ha aggiunto il vescovo - che molte nostre comunità stanno perdendo a causa della progressiva erosione della fede e della partecipazione. Oggi non si può essere cristiani da soli, occorre costruire una rete".