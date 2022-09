Aosta, sette giorni per promuovere mobilità sostenibile

(ANSA) - AOSTA, 06 SET - Sette giorni "Più connessi e più liberi" per promuovere la mobilità sostenibile. Anche quest'anno il Comune di Aosta aderisce alla Settimana europea della mobilità, evento di sensibilizzazione che coinvolge oltre 3.000 città in tutto il continente. L'obiettivo è di promuovere un cambiamento dei comportamenti collettivi, favorendo la mobilità attiva, il trasporto pubblico e altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Per tutta la settimana ad Aosta le navette rossa e verde saranno gratuite ed è in programma un ricco calendario di appuntamenti.

Si inizia venerdì 16 settembre con il "Giretto d'Italia 2022", iniziativa di Legambiente: sotto i portici di piazza Chanoux e di piazza Deffeyes i dipendenti degli enti pubblici saranno invitati a compilare un questionario di monitoraggio degli spostamenti casa-lavoro, per rilevare quelli effettuati in bicicletta o con altri mezzi di micromobilità elettrica. Fra gli appuntamenti di venerdì 17 il "Restart bike Ciclofficina": dalle 8 alle 13,30 sarà possibile imparare e riparare la propria bicicletta. Alle 9,30 e alle 11 sarà possibile partecipare a un giro guidato delle mura romane di Aosta (appuntamento, che si ripeterà anche il giorno dopo alle stesse ore e va prenotato, in piazza Arco d'Augusto) o alla caccia al tesoro in bici (appuntamento in piazza Chanoux alle 9,30). Sabato sono in programma lo "Sport in piazza" (Arco d'Augusto, Puchoz e via Garibaldi) e dalle 15 il "Giocociclismo", dalle 15 in via Torino. Dal 20 al 22 settembre la polizia locale di Aosta si occuperà di attività per le scuole elementari e medie nelle scuole del capoluogo. (ANSA).