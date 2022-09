Aosta, dal 30 settembre una nuova piazza pedonale

Il 30 settembre sarà inaugurata la nuova piazzetta pedonale in via Maggiore Cavagnet, davanti alle scuole elementari Lexert del quartiere Cogne di Aosta. E' emerso durante la conferenza stampa di presentazione della Settimana europea della Mobilità 2022.

"La piazza sarà riqualificata anche da opere di street art - spiegano dal Comune - e sarà lasciata a scuola e studenti".

Inoltre, "alla fine dell'anno inizieranno anche i lavori per la pedonalizzazione completa dell'Arco d'Augusto - spiega l'assessore all'Ambiente Loris Sartore - e dal prossimo anno potremo averla completata. Questo sempre nell'ottica di aumentare le aree pedonali per riconquistare lo spazio urbano".