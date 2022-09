Cogne Acciai Speciali, riacceso il forno dopo 10 giorni di stop

Riapre come previsto, con il turno delle ore 14-22, il reparto acciaieria della Cogne acciai speciali, chiuso dal 26 agosto scorso - insieme all'area gestione materie prime e al laboratorio chimico - a causa dei rialzi del costo di gas ed energia elettrica.

Con la riaccensione del forno elettrico, ripartiranno presto anche altri due reparti: da martedì 6 settembre la fucina (chiusa dal 31 agosto al 5 settembre) e da mercoledì 7 settembre il treno blooming billette, chiuso dal 1° al 6 settembre.

Per tutti i dipendenti coinvolti - fino a 188, su un totale di 1.190 - l'azienda ha ottenuto la cassa integrazione guadagni straordinari.

"Al momento non sono previsti altri stop", spiega Ilaria Fadda, dirigente delle Risorse umane. L'azienda è in attesa dei decreti del governo su gas ed elettricità a prezzi calmierati per le imprese energivore, previsti questa settimana, oltre che delle decisioni del consiglio straordinario dei ministri europei dell'energia che riunirà il 9 settembre.