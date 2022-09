Dalla Chiesa: cerimonia ad Aosta nella via a lui intitolata

Nel 40/o anniversario dell'assassinio per mano di Cosa nostra, il sacrificio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ricordato dal comandante del gruppo carabinieri Aosta, Giovanni Cuccurullo, con una cerimonia nella via che il Comune gli ha intitolato nel 2013. Alla deposizione della corona erano presenti il presidente della Regione, Erik Lavevaz, il sindaco della città, Giovanni Nuti, il questore di Aosta, Ivo Morelli, e rappresentanti della Guardia di finanza.

Il generale Dalla Chiesa fu ucciso a Palermo la sera del 3 settembre 1982 insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro, e all'agente di scorta, Domenico Russo. Nato a Saluzzo (Cuneo) il 27 settembre 1920, da poco più di 100 giorni ricopriva la carica di prefetto della città siciliana.

A 40 anni dalla sua morte, il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha realizzato una locandina celebrativa che lo ritrae riportando un suo noto pensiero: "Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli".