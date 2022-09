Ferrovie: Garavaglia, Vda colga opportunità treno a idrogeno

"Voi avete una grande opportunità, che è il treno che arriva a Pré-Saint-Didier. Vi suggerirei di guardare cosa avviene in Valcamonica, dove l'anno prossimo si fa il primo treno a idrogeno. Il treno a idrogeno consente di fare un salto: invece di passare dal gasolio all'elettrificazione e poi all'idrogeno, si salta direttamente dal gasolio all'idrogeno. Se fossi in Valle d'Aosta un pensierino su questo lo farei. Perché è innovazione". Lo ha detto a Nus (Aosta) il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo durante un incontro, con operatori del settore, nell'ambito della campagna elettorale del centrodestra.

"Avete idea - ha aggiunto - cosa vuol dire da Milano partire con gli sci e arrivare col trenino a Pré-Saint-Didier? Magari prolunghi un pezzettino e sei a Coumayeur, sei in paradiso".

Riguardo all'andamento della stagione turistica, a margine Garavaglia ha detto: "Ottima stagione: quest'anno si supereranno i numeri del 2019 per il turismo in Valle d'Aosta. Quindi anno record, molto bene, però c'è il problema dell'energia".