Energia:Garavaglia, impianti a fune energivori?Inoltro richiesta

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, si è impegnato a segnalare al ministero della Transizione ecologica la richiesta delle società degli impianti a fune di essere inserite tra le imprese energivore in modo da poter approfittare dei decreti che, secondo quanto annunciato, faranno scattare prezzi calmierati per questa categoria di imprese.

"La definizione di imprese energivore è in capo a una commissione congiunta composta da ministero della Transizione ecologica e Confindustria. Dopo aver finito qui - ha detto Garavaglia durante un appuntamento della campagna elettorale del centrodestra a Nus (Aosta) - segnalerò questa richiesta al ministero della Transizione ecologica".

L'istanza è arrivata da Ferruccio Fournier, presidente dell'Associazione valdostana impianti a fune (Avif), che ha spiegato come queste società abbiano dei picchi di consumo di energia elettrica a livello stagionale, in particolare d'inverno, per l'innevamento artificiale. Nei giorni scorsi anche l'Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari) ha espresso preoccupazione per gli aumenti del costo di elettricità e gasolio.