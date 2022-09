Covid: Garavaglia, verso inverno sereno per lo sci

Riguardo alla gestione della pandemia da Covid-19 nel mondo dello sci il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, esprime "tranquillità: abbiamo visto l'anno scorso come tutto è tranquillamente gestibile senza particolare problemi".

"In più - ha aggiunto a margine di un appuntamento della campagna elettorale del centrodestra a Nus - parlando con miei colleghi ministri di mezza Europa, in nessun paese c'è più intenzione di fare restrizioni, per cui si va verso un inverno sereno almeno sotto questo aspetto".