Covid: chiuso ultimo reparto, tre i contagiati in ospedale

Da questo pomeriggio l'ultimo reparto Covid dell'ospedale Umberto Parini di Aosta è vuoto.

Nelle ultime ore due pazienti si sono negativizzati, due sono stati trasferiti nella struttura polmone di Variney e un paziente è stato dimesso. Al Parini ci sono ora tre persone con Covid, isolate nelle stanze dei reparti in cui erano ricoverati per altre ragioni.

Durante il fine settimana il reparto sarà sanificato. Lunedì ci sarà una prima valutazione per la gestione del personale che l'Usl può ora dirottare sui reparti ordinari. "Riapriremo dieci posti letto - spiega il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini - di cui con ogni probabilità cinque in area medica e cinque in area chirurgica e terremo conto anche delle esigenze del Pronto soccorso".

In questo momento al Parini sono chiusi 81 posti letto ordinari.

Per i contagiati Covid ne rimarranno otto nel reparto di Malattie infettive.