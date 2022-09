Caro energia: Lega, emendamenti per calmierare prezzi pellet

"Nonostante le nostre numerose iniziative, sinora nulla è stato fatto e la Valle d'Aosta si ritrova alle porte di un autunno che sarà caldissimo dal punto di vista dell'aumento dei costi energetici. Dopo i tentativi andati a vuoto a livello regionale, la Lega si è mossa a livello parlamentare per calmierare i prezzi del pellet e del teleriscaldamento presentando due emendamenti al Disegno di legge 2685/2022 che converte il Decreto-legge 9 agosto 2022, numero 115 'Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali'". E' quanto si legge in una nota della Lega Vda in merito al caro energia.

"Il primo emendamento - prosegue la nota - introduce una modifica all'articolo 5 del DL 2685, chiedendo che vengano messe in atto misure urgenti per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore del teleriscaldamento. Il secondo introduce l'articolo 12 bis con il quale si chiede la riduzione dell'Iva applicabile al pellet".

"Come sempre la Lega, a differenza di altri che aspettano la campagna elettorale per fare qualcosa di concreto per i valdostani dopo anni di immobilismo in Parlamento, si è dimostrata vicino ai cittadini anticipando con le sue iniziative quella che andava profilandosi come la peggior crisi energetica del nuovo secolo. Aiutare i valdostani non deve essere un mero slogan elettorale, ma un'azione concreta e tangibile da mettere in atto ogni giorno" si conclude la nota.