Sabato il funerale di Jessica Lesto, trovata morta a fine maggio

Sarà celebrato sabato 3 settembre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Saint-Martin-de-Corléans il funerale di Jessica Lesto, la donna trovata morta a 32 anni in una fossa lungo la riva della Dora Baltea la sera del 31 maggio scorso, accanto a un accampamento.

La salma sarà poi condotta al tempio crematorio.

Due mesi fa l'autopsia disposta dalla procura di Aosta ha fatto emergere che il decesso è stato provocato da una "acuta intossicazione da cocaina". La morte risale ad almeno 15 giorni prima del ritrovamento. Gli inquirenti, non ravvisando ipotesi di reato, si sono orientati a chiedere l'archiviazione del fascicolo che era stato aperto con l'ipotesi di omicidio.

La giovane era coinvolta anche in un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Gruppo di Aosta. L'esistenza dell' indagine è stata resa nota alla fine del luglio scorso, quando ha portato a sei misure di arresto, una delle quali anche per suo marito, Dia Matabara, 37enne originario del Senegal, che però nel frattempo si è reso irreperibile, probabilmente spostandosi all'estero. E' emerso che gli indagati da qualche tempo frequentavano proprio l'accampamento in riva alla Dora Baltea - accanto al quale è stato trovato il corpo di Jessica Lesto - considerato dagli investigatori uno dei luoghi di spaccio.