Maltrattamenti in famiglia, scatta divieto di dimora per 45enne

Il gip del tribunale di Aosta ha convalidato l'arresto del 45enne, cittadino italiano, arrestato per maltrattamenti in famiglia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Nei suoi confronti il giudice ha disposto la scarcerazione e la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie con divieto di dimora nel comune.

Era stata la donna a chiedere aiuto alle forze dell'ordine al culmine di un litigio.

Alla presenza dei poliziotti intervenuti, l'uomo aveva continuato a urlarle contro, minacciando "se non la portate via voi la faccio sparire a modo mio". La donna ha poi riferito che queste violenze psicologiche proseguivano da diverso tempo. Il fascicolo è affidato al pm Manlio D'Ambrosi.