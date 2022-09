Ciclismo, a Pila la finale della Coppa Europa di downhill

(ANSA) - GRESSAN, 31 AGO - Fervono a Pila (Gressan) i preparativi per la tappa conclusiva dell'Ixs european downhill cup, dove saranno assegnati i titoli del circuito continentale della disciplina di mountain biking. Le gare sono in programma dal 9 all'11 settembre e l'organizzazione attende circa 250 iscritti.

"Noi siamo pronti con le piste: avendo in quel periodo una minore affluenza di turisti, riusciamo più a concentrarci sui tracciati di gara. E' un bel modo di finire la stagione, che è andata benissimo, con un fatturato che stimiamo cresciuto di circa il 20%", commenta Davide Vuillermoz, presidente della Pila spa.

I biker torneranno a sfidarsi sull'apprezzata e collaudata pista ideata da Corrado Hérin, ha anticipato Paolo Pesse, direttore tecnico della gara. Questa edizione - ha sottolineato Felice Piccolo, presidente di Pila Bike Planet - è organizzata in memoria di Ettore Bettega. Per il controllo del tracciato di gara l'organizzazione - come ha spiegato Francesca Pellizzer, presidente del comitato regionale Valle d'Aosta della Federazione ciclistica italiana - si appoggerà ad alcune associazioni di volontariato.

Riguardo all'ipotesi di organizzare una tappa della Coppa del mondo di downhill a Pila, Vuillermoz ha commentato: "I requisiti ci sono, ma è chiaro che è un evento che non può organizzare solo Pila, ma deve essere coinvolta tutta la macchina, quindi l'assessorato, la Regione Valle d'Aosta, proprio perché è un grande evento. Quindi è chiaro che appena potremo candidarci, appena saremo pronti con il nuovo impianto, non mancheremo di farlo". (ANSA).