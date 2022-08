Caro energia,Cogne AS tiene chiusa acciaieria fino a 4 settembre

Slitta ancora la riapertura del reparto acciaieria della Cogne acciai speciali, chiuso dal 26 agosto scorso - insieme all'area gestione materie prime e al laboratorio chimico - a causa dei rialzi del costo di gas ed energia elettrica che porterebbero l'azienda a produrre in perdita. I vertici della società hanno comunicato stamane ai sindacati di categoria Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil che il forno elettrico, e quindi il reparto acciaieria, non ripartirà prima della mattina di lunedì 5 settembre.

Lunedì 29 agosto, in una prima riunione con le organizzazioni dei lavoratori, la società aveva ipotizzato di poter riaprire il reparto da domani, giovedì 1° settembre, se oggi, mercoledì, fosse arrivato un decreto del governo per calmierare i prezzi di gas ed energia.

Intanto scatta tra oggi e domani lo stop in due reparti dell'area forgiati, coinvolti dopo la chiusura del forno elettrico: la fucina da oggi a lunedì 5 settembre, e il tbb (un treno di laminazione), da giovedì 1° settembre a martedì 6.

Per tutti i dipendenti coinvolti - fino a 188, su un totale di 1.190 - l'azienda ha ottenuto la cassa integrazione guadagni straordinari.

All’incontro di stamane con la dirigente del personale di Cas, Ilaria Fadda, erano presenti i sindacalisti Fabrizio Graziola (Fiom Cgil), Fausto Renna (Fim Cisl), Gabriele Noto (Uilm Uil).