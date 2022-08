Coppa del mondo di sci a Cervinia, al via vendita biglietti

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - Scatta alle 18 la vendita online - tramite il sito internet https://www.speedopening.com/it/spettatori - dei biglietti per assistere alle gare della Matterhorn Cervino speed opening, la prima gara transfrontaliera di Coppa del mondo di sci alpino nella storia in programma il 29 e 30 ottobre (discesa uomini) e il 5 e il 6 novembre (discesa donne).

Gli spettatori provenienti da Breuil-Cervinia per ciascuna della quattro gare potranno acquistare l'accesso alla tribuna Laghi Cime Bianche (93 euro per gli adulti e 47 euro per i ragazzi dai 9 ai 15 anni, gratuito per i più piccoli), comprensivo del parcheggio e della salita in funivia (Breuil-Cervinia-Laghi Cime Bianche), oppure l'accesso all'area pubblica Laghi Cime Bianche (63 euro per gli adulti, 32 euro per i ragazzi dai 9 ai 15 anni e gratuito per i più piccoli).

Gli eventi e il livestreaming saranno posizionati a Cervinia, al Palais Gran Becca (Château Village). (ANSA).