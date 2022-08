Confcommercio: 'mercoledì spegniamo luci 15 minuti'

Confcommercio invita tutti gli esercenti a spegnere le luci delle loro attività mercoledì 31 agosto, a partire dalle ore 12:00 e per 15 minuti, in occasione della conferenza stampa che si terrà a Roma sull'impatto del caro energia.

"L'obiettivo - fa sapere Confcommercio Valle d'Aosta - è di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica rispetto alla crescita inarrestabile del costo dell'energia che si sta abbattendo in modo drammatico sulle imprese del terziario di mercato, dei servizi e della distribuzione moderna".

"L'aumento delle bollette sta strozzando le nostre aziende - commenta Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Vda - e questa iniziativa è importante per sostenere maggiormente la battaglia che la nostra associazione sta portando avanti rispetto al caro energia. La collaborazione di tutti è significativa al fine di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica rispetto a quanto sta accadendo alle nostre imprese".