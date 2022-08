Sorpreso con eroina e hashish, arrestato

Un cittadino del Gambia di 29 anni, Abubacar Solley, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato arrestato dai poliziotti della questura di Aosta per possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno fermato nel primo pomeriggio di domenica per un controllo e alla loro vista - ricostruiscono gli inquirenti - ha tentato la fuga. E' stato trovato in possesso di 15 grammi di eroina e tre di hashish.