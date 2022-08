Sanità: dopo tre mesi riapre il consultorio di Verrès

Il 2 settembre l'ambulatorio di Verrès riprenderà la sua attività. Lo fanno sapere dall'Usl della Valle d'Aosta. Il 16 maggio erano iniziati i lavori di adeguamento, messa a norma e riqualificazione dei locali. Nei giorni scorsi sono stati portati a termine anche i lavori di pulizia e sanificazione, oltre i collaudi.

"Il consultorio sarà temporaneamente aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, in attesa del completamento degli ultimi lavori di riqualificazione programmati entro la fine dell'anno", precisano dall'Azienda sanitaria.

L'ambulatorio aprirà alle 7 per prelievi ed esami bio-umorali. Lo sportello per le pratiche amministrative (Cup, ufficio scelta e revoca, prenotazione in presenza di esami di laboratorio) sarà aperto dalle 8 alle 14. Si potranno ritirare referti cartacei il venerdì, dalle 8 alle 14. L'Usl, consiglia di usare il Fascicolo sanitario elettronico per il ritiro di referti ed esami. "Nei giorni di chiusura del consultorio gli utenti possono rivolgersi ai poliambulatori di Châtillon e Donnas", aggiungono dall'Usl.

L'Azienda sanitaria ha anche stabilito che saranno prorogate per tutto il mese di settembre le attività degli ambulatori ad accesso diretto di Donnas, Gressoney-Saint-Jean e della Val d'Ayas. Lo scopo è dare supporto "alla medicina di assistenza primaria e garantire la continuità assistenziale ai residenti nelle località in cui si sono verificati trasferimenti e dimissioni da parte dei medici di famiglia".

Le giornate di apertura e gli orari sono consultabili sul sito dell'Usl della Valle d'Aosta.