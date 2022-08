Maltrattamenti in famiglia, arrestato 45enne

Un cittadino italiano di 45 anni residente in Valle d'Aosta è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Nella notte tra sabato e domenica scorsi la moglie ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine al culmine di un litigio. Alla presenza dei poliziotti intervenuti, l'uomo ha continuato a urlarle contro, minacciando "se non la portate via voi la faccio sparire a modo mio". La donna ha poi riferito che queste violenze psicologiche proseguivano da diverso tempo.

Il pm Manlio D'Ambrosi ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.