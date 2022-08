Caro energia, Cogne AS ferma acciaieria almeno fino a mercoledì

La cassa integrazione da oggi, lunedì 29, fino a mercoledì 31 agosto, per i circa 140 lavoratori del reparto acciaieria, con l'ipotesi di riaccendere il forno elettrico giovedì, con il turno 6-14. Parallelamente è previsto lo stop di altri due reparti, con un'ottantina di lavoratori in tutto: la fucina, da mercoledì 31 agosto a lunedì 5 settembre, e il tbb (un treno di laminazione), da giovedì 1° settembre a martedì 6. E' lo scenario illustrato ai sindacalisti Fabrizio Graziola (Fiom Cgil), Fausto Renna (Fim Cisl), Gabriele Noto (Uilm Uil) dai dirigenti della Cogne acciai speciali Monica Pirovano, Ilaria Fadda e Alessandro Misul. La causa è il recente ulteriore aumento del prezzo di gas e energia elettrica, che non rende conveniente all'azienda continuare a produrre nonostante il volume degli ordinativi. Le prossime decisioni della società saranno dettata dall'evoluzione dei costi di queste due componenti e da eventuali sostegni alle imprese decisi dal governo.

Il forno elettrico era già spento da venerdì e proprio oggi i vertici dello stabilimento siderurgico si erano prefissati di decidere come proseguire. Nel pomeriggio è previsto l'incontro tra i vertici dell'azienda e il Savt.