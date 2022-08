Cogne acciai speciali,costi energia superano benefici produzione

(ANSA) - AOSTA, 27 AGO - Dopo la decisione di sospendere da venerdì 26 a lunedì 29 agosto l'attività dell'acciaieria a causa degli ultimi ulteriori rincari dell'energia elettrica ("del 30% da mercoledì a giovedì") "navighiamo a vista", spiega Ilaria Fadda, responsabile delle risorse umane dello stabilimento della Cogne acciai speciali: "Siamo già passati da un momento del genere. Potrebbe essere una bolla di sapone come è stata a marzo - quando lo stop durò tre giorni - o qualcosa di più strutturale, che a quel punto vedrà la necessità della cassa integrazione straordinaria". Lunedì l'azienda incontrerà i sindacati: "Prenderemo - anticipa - una decisione più sul lungo periodo, intendo una settimana non di più. Perché non è semplicissimo fare delle previsioni".

"Giovedì - spiega Fadda - si sono susseguite una serie di riunioni tra i dirigenti, nelle quali abbiamo valutato i costi e i benefici tra la produzione e la mancata produzione. Purtroppo il trend crescente dei costi ad agosto di gas ed energia ha fatto pendere l'ago della bilancia a favore della mancata produzione. Quindi abbiamo deciso di stoppare l'area maggiormente gasivora, energivora, che poi è l'acciaieria, chiaramente con a monte l'area gestione materie prime, in cui arriva il rottame destinato a essere colato in acciaieria. A valle invece c'è il laboratorio chimico, un dipartimento dell'area qualità che compie le analisi sul colato dall'acciaieria". Lo stop temporaneo alla produzione riguarda "139 lavoratori in acciaieria, una ventina al parco rottami e una decina nel laboratorio chimico", su un totale di 1.190.

