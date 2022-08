Picchia la moglie, arrestato cinquantottenne

Per maltrattamenti in famiglia la polizia ha arrestato un italiano di 58 anni. L'uomo è accusato di aver picchiato la moglie al culmine di un litigio, colpendola al volto. A chiamare la polizia sono stati i medici del pronto soccorso, a cui la donna si è rivolta per essere medicata. La prognosi è di sette giorni. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto in carcere.

La donna aveva chiamato la polizia per una violenta discussione con il marito. Una volta sul posto gli agenti erano riusciti a tranquillizzare l'uomo, ma subito dopo aveva di nuovo dato in escandescenze questa volta colpendo la donna che si è dovuta rivolgere alle cure ospedaliere.