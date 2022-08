Moto contro auto a Sarre, giovane centauro non rischia vita

Non è in pericolo di vita Umberto Bacchilega, di 22 anni, residente a Villeneuve, il giovane che ieri sera è stato protagonista di un incidente sulla strada statale 26 a Sarre. Con la sua moto Yamaha, mentre viaggiava verso Courmayeur, si è scontrato con una Fiat Panda - guidata da un 67enne - che proveniva in direzione opposta. L'urto è stato molto violento. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Parini. Ha riportato un politrauma e varie ferite lacero-contuse. I medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione, la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale.