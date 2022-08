Elezioni: Vesan-Manes, vogliamo essere voce dei valdostani

Essere la "voce" dei valdostani: è l'obiettivo di Patrik Vesan e Franco Manes, rispettivamente candidati al Senato e alla Camera per la coalizione autonomista-progressista in Valle d'Aosta. "Nomi che sono nati da un ampio confronto - ha spiegato Sara Favre, vice presidente dell'Union valdotaine - su una rosa di nomi tutti molto validi.

C'è stato un lungo dibattito a cui è stata data un'accezione negativa , è una lettura errata perché invece è stato un esempio di quella vivacità politica che è sempre auspicabile".

In caso di elezione Vesan e Manes hanno annunciato che si iscriveranno al gruppo delle Autonomie al Senato e al gruppo misto alla Camera. "Concretezza, lungimiranza, determinazione, comunità e persone sono le parole che animano la mia azione, al di là dei programmi che sono comunque importanti" ha esordito Vesan, docente universitario. "Il percorso politico mi ha portato ad avere a che fare con la gente e io con la gente sto bene" ha aggiunto Manes, sindaco di Doues e presidente del Consorzio degli enti locali valdostani, aggiungendo: "Questa è una coalizione che vuol mettere le basi per il futuro e lo si fa con la concretezza, trovando una soluzione ai problemi e non con la propaganda e le frasi spot".