Elezioni: Rollandin, nostro programma arriva da territorio

"Il messaggio che voglio mandare ai valdostani è di leggere il nostro programma, che è stato costruito attraverso il confronto sul territorio, con le persone". Lo ha detto Augusto Rollandin, candidato al Senato in Valle d'Aosta per la lista Pour l'Autonomie, durante una conferenza stampa per presentare il programma.

Il motto che accompagna la candidatura è "Impegno ed esperienza pour l'Autonomie".

"Abbiamo fatto il giro della Regione, da un alpeggio all'altro, per ascoltare le problematiche dei valdostani. Nel programma abbiamo inserito le nostre proposte per risolvere le questioni principali, a partire dal tema delle acque pubbliche su cui aspettiamo una risposta da troppo tempo. E poi l'ambiente, i vigili del fuoco" ha detto Rollandin, aggiungendo: "Sono necessarie risposte serie da Roma, è il riconoscimento della nostra Autonomia che non avviene come dovrebbe. Dietro la mia candidatura non c'è ambizione personale. Abbiamo partecipato a riunioni con gli autonomisti e i progressisti ma con il loro metodo basato su continui rinvii non si andava da nessuna parte e così abbiamo deciso di correre da soli".