Elezioni, Italia Sovrana-Popolare e Pci primi su schede

Italia Sovrana e Popolare per la Camera e Partito comunista italiano in Valle d'Aosta per il Senato. Questi i primi due simboli nell'ordine di comparizione sulle schede elettorali per le Politiche del prossimo 25 settembre. L'estrazione delle liste è avvenuta questa mattina al tribunale di Aosta.

Per la Camera, dopo il partito che vede candidata, Loredana Ronc, seguono la lista Valle d'Aosta aperta con la candidata Erika Guichardaz, il Centrodestra unito (Emily Rini), Renaissance Valdotaine (Giovanni Girardini), Partito comunista italiano in Valle d'Aosta (Davide Ianni), Unione popolare in Valle d'Aosta (Loredana De Rosa) e Vallée d'Aoste (Franco Manes).

Per il Senato, dopo il candidato Giovanni Guglielmo Leray, l'ordine delle liste prosegue con Vallée d'Aoste (Patrik Vesan), Valle d'Aosta aperta (Daria Pulz), Italia sovrana e popolare (Alessandro Bichini), Unione popolare in Valle d'Aosta (Francesco Lucat), Centrodestra unito (Nicoletta Spelgatti), Vita (Larisa Bargan) e Pour l'autonomie (Augusto Rollandin).