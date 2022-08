Arpa rileva presenza alga invasiva in torrenti valdostani

La presenza dell'alga aliena invasiva "Didymosphenia geminata" è stata rilevata nei torrenti valdostani. Lo comunica l'Arpa Vda, precisando che "le sue fioriture massicce non rappresentano un rischio per la salute umana, ma possono danneggiare persistentemente le comunità animali e vegetali degli ecosistemi acquatici".

In Valle d'Aosta, fino a quest'anno è stata rilevata in laboratorio come "presente" in numerosi siti di campionamento, ma in abbondanza relativa molto esigua, tranne in un caso nel 2013 sul torrente Savara. In occasione del campionamento effettuato il 13 luglio scorso sul torrente Lys, a Gressoney-St-Jean (1.420 metri di quota), è stata rilevata una massiccia 'fioritura'. Per il momento non si sono riscontrate situazioni di danni alle altre componenti della comunità biologica.

"Non si è ad oggi in grado di stabilire quali siano le cause scatenanti degli improvvisi bloom (fioriture algali) - scrive l'Arpa in un report - ma sempre più studi affermano che la massiccia proliferazione di Didymosphenia sia correlata ad una bassa concentrazione di nutrienti (in particolare il fosforo), elevata luminosità e bassa velocità della corrente e profondità dell'acqua. Inoltre, per alcuni autori la recente espansione di questa diatomea può essere messa in relazione anche alla diffusione delle opere di regimazione dei corsi d'acqua".