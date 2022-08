Elezioni: immagine su post, Mercalli chiede rimozione

Hanno usato a suo insaputa una foto e delle dichiarazioni per un post elettorale: per questo Luca Mercalli, il noto meteorologo, ha chiesto a Daria Pulz ed Erika Guichardaz, candidate al Senato e alla Camera con Valle d'Aosta aperta, di rimuovere la sua immagine dal messaggio online.

Il volantino riportava alcune dichiarazioni di Mercalli in merito a Cime Bianche: "Usiamo gli impianti che già ci sono, perché sono un investimento fatto, fino a quando la neve ci sarà. È poco razionale continuare a espandere continuamente [i comprensori]. È importante investire sul turismo nelle altre stagioni".

"Citando la risposta del dottor Mercalli ad una domanda anche su Cime Bianche, effettuata durante un incontro pubblico, abbiamo riportato la sua posizione rispetto a nuovi impianti. Una posizione condivisibile e coerente con quanto spiegato dal climatologo in questi anni di impegno contro il riscaldamento globale". Lo scrive la lista Valle d'Aosta Aperta rispetto alla questione Mercalli-Cime Bianche aggiungendo: "Siamo stati successivamente contattati da Mercalli per chiedere di non associare la sua immagine a quella di un movimento politico. Naturalmente, abbiamo subito provveduto a modificare il post. Per noi il caso è chiuso e continuiamo a pensarla come Mercalli (che citiamo di seguito integralmente): 'La mia opinione è: usare tutto quello che c’è perché ormai è un investimento fatto, fino a quando la neve ci sarà. E vedo poco razionale espandere continuamente, mentre è importantissimo investire anche nella fruizione della montagna nelle stagioni tradizionalmente meno affollate come la primavera e l’autunno, e soprattutto, dicevamo, l’estate. Proprio quell’estate che diventerà rifugio dal caldo estivo nelle pianure'".