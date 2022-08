Cade in moto a Sarre, è grave

Un grave incidente stradale è avvenuto verso le 19 sulla strada statale 26, all'altezza della frazione Saint-Maurice di Sarre. Un motociclista di 22 anni, valdostano, che viaggiava su una Yamaha verso Courmayeur, si è scontrato con una Panda che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti 118, polizia, carabinieri e vigili del fuoco che stanno operando. La viabilità ha subito rallentamenti. Il giovane, che ha riportato vari traumi e ferite, è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Le indagini sono affidate alla polizia locale.