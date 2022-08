Bollette in vetrina, ConfCommercio Vda aderisce a campagna

Confcommercio Valle d'Aosta invita tutti gli esercenti ad esporre in vetrina le bollette del 2022 a confronto con quelle del 2021, "testimoniando la follia di aumenti del 300% ed oltre", con l'obiettivo di "sensibilizzare l'opinione pubblica e far capire alla politica la necessità di agire subito". E' quanto si legge in una nota dlel'associazione dei commercianti valdostani.

"L'aumento delle bollette - commenta Graziano Dominidiato, presidente ConfcommercioVdA - non si arresta e si mangia tutti i margini. A rischio la tenuta delle imprese. Alla Regione così come al sistema camerale valdostano, chiediamo di istituire una sorta di autorità regionale per l'energia, in grado di monitorare e valutare il sistema energetico territoriale per implementare eventuali potenzialità ed eliminare gli sprechi.

Importante è agire in fretta".

"Le nostre imprese - aggiunge Adriano Valieri Direttore Generale Confcommercio VdA - non hanno solo bisogno di lavorare ma hanno anche bisogno di guadagnare. Se non si crea un equilibrio positivo tra costi e ricavi è inutile andare avanti. Un'azienda su tre è a rischio chiusura. L'iniziativa 'Bollette in vetrina' ha come obiettivo quello di testimoniare nero su bianco l'incremento dei costi di energia e gas quasi triplicati".