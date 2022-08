Ad Aosta transizione digitale parte da refezione scolastica

Dalle 12 di oggi 1.500 utenti potranno iscrivere i propri figli alla refezione scolastica direttamente online. E' stato presentato il nuovo sistema informatico del Comune di Aosta. Si accede al portale dal sito dell'amministrazione e l'autenticazione può avvenire tramite Spid, l'identità digitale, o la Carta nazionale dei Servizi.

"Questo è solo il primo passo che andrà poi a coinvolgere tutti i processi lavorativi dell'amministrazione comunale - commenta Stefano Franco, segretario generale del Comune di Aosta - e porta a vantaggi considerevoli considerato che ci saranno banche dati univoche. Si parte da qui e questo software sarà man mano applicato a tutti gli altri servizi".

Nel compilare il modulo online per iscriversi alla mensa non sarà più necessario allegare l'Isee, di cui andranno riportati gli estremi. Inoltre, si potrà segnalare la necessità di una dieta individuale o particolari esigenze, anche temporanee. Sarà possibile pagare tramite PagoPa online o con avviso di pagamento.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico voluto dalla giunta comunale rispetto all'innovazione tecnologica l'amministrazione sta procedendo all'unificazione in un'unica piattaforma integrata di cinque sistemi informativi (fra cui Anagrafe e Protocollo).